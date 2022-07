Mobilitazione contro il fallimento della Tossilo spa

Gli interventi di ammodernamento dell'impianto sono conclusi. Il primo di agosto è previsto il riavvio delle macchine. La gestione in capo finora alla Tossilo spa, che ha 28 dipendenti, potrebbe essere affidata a privati. Nel frattempo la società ha investito risorse ora ha i conti in rosso.

Lavoratori, primi cittadini e comunità locali chiedono che la gestione rimanga in mano pubblica. La Tossilo spa è una partecipata per 85 per cento dal Consorzio industriale e il restante 15 per cento dei Comuni.

L'assessora Pili ha manifestato solidarietà con una telefonata al sindaco di Macomer e ha chiesto una proroga di qualche giorno per la consegna dei libri contabili in Tribunale.