Camion e camper in fiamme a Is Corrias

Fiamme nella notte in una zona di via Francesco Fellini, nel quartiere di is Corrias a Cagliari. Nel rogo sono andati distrutti due camion e altrettanti camper in sosta.

Le segnalazioni sono arrivate alla sala operativa del 115, l'intervento dei vigili del fuoco è stato immediato e ha impedito all'incendio di propagarsi a veicoli e strutture vicine.

Nessuna persona è stata coinvolta, sono in corso le indagini per capire l'origine.