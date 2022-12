Kaddari, Paulis e Agus premiati per l'impegno nello sport e nella cultura

La velocista Dalia Kaddari e il cestista paralimpico Davide Paulis per lo sport e la scrittrice Milena Agus per la cultura sono i tre vincitori del premio “Nemo propheta in patria”, organizzato dall’associazione culturale e sportiva dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari ICS, in collaborazione con OIC. “Attraverso questo riconoscimento - ha spiegato la presidente dell’associazione ICS Maria Sias - vogliamo sottolineare il fatto che la Sardegna ha tantissime personalità alle quali dovrebbe dare di più, e non solo in termini di visibilità, perché rappresentano un patrimonio prezioso di talenti e possono generare occasioni importanti per valorizzare la nostra isola e far crescere la nostra società”.