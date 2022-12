La nuova Cagliari è più vicina: entro gennaio partiranno i lavori in via Roma e viale Trieste

I progetti per ridisegnare il volto di Cagliari erano annunciati da tempo. Ma nei giorni scorsi - come annuncia sui social il sindaco Paolo Truzzu- c'è stata una decisa accelerata con l'approvazione in giunta di tre delibere molto importanti per la riqualificazione urbanistica della città.

Con le prime due delibere si dà corso ai progetti esecutivi di riqualificazione di via Roma e del primo lotto di viale Trieste, da piazza del Carmine a via Pola. Già bandite le gare che saranno aggiudicate entro il 31 dicembre “con la speranza di poter iniziare i lavori tra fine gennaio e inizio febbraio”

La terza delibera accorda invece il via libera al progetto preliminare di viale Merello che permetterà “da un lato di preservare le piante e dall’altro di garantire la pedonalità. Siamo in attesa", scrive Truzzu "che il governo trasferisca materialmente le risorse per realizzare il progetto esecutivo e bandire le gare”.