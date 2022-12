Protesta contro il 41bis, raid degli anarchici a Cagliari

Nuovo raid nella notte da parte degli anarchici a Cagliari. Il bancomat della filiale Bnl di via Cao, in pieno centro, è stato danneggiato. Sulla facciata della filiale sono apparse scritte che fanno riferimento all'anarchico Alfredo Cospito detenuto nel carcere di Sassari, e condannato per l'attentato al manager di Ansaldo nucleare Roberto Adinolfi (7 maggio 2012, 10 anni e 8 mesi) e per il processo nato dall'indagine 'Scripta manent' (20 anni) per associazione sovversiva con finalità di terrorismo per vari attentati avvenuti tra il 2003 e il 2016. Cospito, che dal maggio di quest'anno è sottoposto regime 41bis (carcere duro) è entrato da giorni in sciopero della fame. Per questo gli anarchici stanno manifestando in tutto il Paese.

Un mese fa gli anarchici presero di mira la sede Rai di Cagliari imbrattando l'ingresso con della vernice rossa.