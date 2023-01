Crepe in un edificio di via Dettori, 13 persone costrette a lasciare la loro casa

Allarme nella tarda serata di sabato in pieno centro a Cagliari per alcune crepe che si sono formate in un edificio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno disposto la chiusura di un tratto di via Dettori.

E' stato anche ordinato l'immediato sgombero dello stabile e 13 persone hanno dovuto lasciare la loro casa.

La zona è presidiata dagli agenti della polizia locale.