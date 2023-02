Cocaina dentro le forme di formaggio

La droga era suddivisa in panetti nascosti in forme di formaggio. E' stata individuata dalla Guardia di Finanza dentro un furgone diretto in Sardegna.

Le Fiamme Gialle di Torino hanno smantellato un'associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti che operava in Piemonte ma aveva ramificazioni in Sardegna, Lombardia, Veneto, Toscana e Sicilia e Sardegna.

Nel giugno del 2022 in provincia di Asti, erano stati sequestrati 25 chili di cocaina.

Immessi sul mercato avrebbero fruttato 20 milioni di euro.

L'operazione ha portato all'arresto di 10 persone, sette in carcere e tre ai domiciliari.