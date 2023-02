"Io sono Sea Scout", al via la campagna

Venti manifesti, a tappezzare le vie di Oristano e dei paesi limitrofi. Venti ragazzi, che frequentano Casa Sea Scout, protagonisti degli scatti. E' “Io sono Sea Scout”, la campagna di sensibilizzazione promossa dalla onlus per ribadire l’importanza dell’attività sportiva, soprattutto per persone con svantaggio intellettivo-relazionale.

Obiettivo è anche far conoscere più da vicino gli sport paralimpici e ribadire come lo sport sia il principale strumento che Sea Scout ha scelto per dare concretezza alla propria mission: creare le autonomie minime per l’indipendenza all’interno di una comunità e l’accettazione sociale.

“Non chiediamo che sia facile, solo che sia possibile”, il motto della onlus che ribadisce come grazie soprattutto all’attività sportiva i ragazzi con disabilità imparino a conoscere e riconoscere le emozioni altrui e proprie.