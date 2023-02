Escursioni, birdwatching e visite negli stagni e nelle lagune in bici, barca, kayak e a cavallo. Dalla foce del rio Posada a Santa Gilla, passando per Alghero e l'Oristanese. La Giornata mondiale delle zone umide nell'isola si festeggia tutto il mese con il "World Wetlands Day Sardegna". Oltre 40 le iniziative sino al 26 febbraio programmati dalla fondazione Medsea. Tema di quest'anno è "It's Time to restore Wetlands" (è arrivato il momento di ripristinare le zone umide). "Purtroppo nel corso dell'ultimo secolo abbiamo perso oltre il 64% delle zone umide del pianeta e relativi habitat che sono stati degradati o andati distrutti - spiega Manuela Puddu, referente delle zone umide per la Fondazione Medsea - oggi è arrivato il momento di ripristinarli". Ogni giovedì, sabato e domenica tante iniziative in tutta l'isola. Stamattina a Santa Gilla la liberazione di una gallinella d'acqua grazie all'intervento della Forestale e dei volontari di Legambiente.