Dolmen e menhir, lo sguardo di Olivo Barbieri sulla Sardegna

Olivo Barbieri, uno dei maggiori artisti e fotografi italiani contemporanei, è stato invitato dalla Fondazione di Sardegna a intraprendere tre viaggi nell’arco di due anni per muoversi tra archeologia e immaginario contemporaneo. Le fotografie di megaliti, dolmen e menhir sono state scattate nel 2021 in varie parti dell'isola.

Guidato dall’archeologo Riccardo Cicilloni, dalle indicazioni degli abitanti del luogo, da ricercatori e da memorie locali, Barbieri restituisce una mappatura non scientifica dei megaliti, ma soprattutto racconta come lo spazio intorno a questi sia cambiato, come il mondo si sia modificato attraverso forme, stratificazioni e passaggi logici inconsci. Le foto registrano autentiche situazioni di convivenza e compenetrazione tra passato arcaico, costruito recente e paesaggio vegetale.

Nei suoi viaggi da Dorgali a Laconi, da Calangianus a Barrali, Barbieri esplora percorsi avventurosi fra campi coltivati, pascoli e paesi alla ricerca di vestigia a volte inghiottite dalla vegetazione o dal cemento per restituirli al presente.