Viaggio nella miniera del futuro

L'Einstein Telescope è il progetto europeo a guida dell'istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) per la costruzione di un misuratore di terza generazione per le onde gravitazionali. Si tratta di un triangolo equilatero di gallerie con lati di 10 km di lunghezza, che ospiteranno 6 interferometri, strumenti che serviranno per ascoltare le increspature nello spazio tempo, fino ai primi vagiti dell'universo, con una sensibilità mai vista prima. I due siti in corsa per ospitare la struttura sono quello della miniera di Sos Enattos e un'area del Limburgo in Olanda. Entro il 2025 si dovrà scegliere. Proprio nelle gallerie di Lula è già operativo un laboratorio sotterraneo che ha iniziato a raccogliere i dati sulla silenziosità sismologica ed elettromagnetica della zona. Quest'area è stata individuata dai fisici perché garantisce un livello di “rumore” così basso da permettere rilevazioni altrimenti difficoltose, come nel caso delle più flebili onde gravitazionali oppure le misurazioni del "peso del vuoto".