A New York è il giorno di Manneddu

A New York è tutto pronto. Fra poche ore anche nella Grande Mela sarà possibile ammirare uno dei Giganti di Mont'e Prama ospitato in una sede unica e prestigiosa: il Metropolitan Museum of Art situato lungo la Fifth Avenue. Punto focale dell’esposizione sarà il Gigante di pietra “Manneddu”, un pugilatore in pietra calcarea alto quasi due metri. Manneddu sarà l’ospite d’eccezione per far conoscere oltreoceano il sito archeologico della necropoli sulle colline del Sinis a Cabras, epicentro e motore del lavoro della Fondazione.

Presenti all'inaugurazione saranno il Segretario Generale del Ministero degli Esteri Riccardo Guariglia, il Console d’Italia a New York Fabrizio Di Michele, il presidente della Fondazione Mont'e Prama Anthony Muroni, la direttrice della Fondazione Nadia Canu e Barbara Faedda, direttrice esecutiva dell’Italian Academy presso la Columbia University.

Daranno inoltre il benvenuto agli ospiti Max Hollein, direttore del Metropolitan Museum of Art di New York, e i curatori del Dipartimento di Arte greca e romana al Met, Sean Hemingway, John A. Moran e Carole O. Moran. Nel giorno di chiusura al pubblico del Metropolitan Museum, si sono svolte le operazioni di disimballaggio e allestimento del Gigante Manneddu, scultura arrivata a New York nei giorni scorsi con un meticoloso piano di viaggio.

Lo staff del MET, con la supervisione del curatore della sezione greca e romana Sean Hemingway e della Direttrice della Fondazione Nadia Canu, in presenza dei tecnici incaricati dalla Fondazione Mont’e Prama, ha aperto la cassa nel deposito e provveduto a portare la scultura con la sua speciale base antivibrante e l’armatura di protezione al piano superiore. Manneddu ha quindi attraversato i saloni del museo, passando accanto al Cupido di Michelangelo e nelle sale dedicate alla mostra sui cipressi di Van Gogh, inaugurata solo pochi giorni fa e che comprende anche l’iconica “Notte Stellata”, eccezionalmente in prestito dal Moma.

Infine è giunto all’ingresso della galleria di arte greca e romana, uno dei gangli nevralgici del museo, individuato per la sua sistemazione. Qui il direttore del MET Max Hollein ha dato il benvenuto alla scultura e al gruppo di lavoro. Tra i visitatori anche il presidente della Repubblica di Malta George Vella, a cui la direttrice della Fondazione ha illustrato l’importanza della scoperta di Mont’e Prama.