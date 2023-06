Campionato del mondo Rally. Al via a Olbia la ventesima edizione

Con lo shake down di Loiri è partito ufficialmente il campionato del mondo rally, arrivato alla ventesima edizione. In gara i più forti piloti al mondo in una delle tappe più difficili del mondiale. Domani si fa sul serio con le speciali di Terranova e Monte Lerno. Così come sabato: i bolidi del WRC correranno a Coiluna-Loelle, Erula-Tula, Tempio. Domenica il gran finale con le ultime prove e il podio di Olbia. otto gli equipaggi sardi in gara. Spicca il pilota di Buddusò Francesco Marrone: è l'unico ad aver partecipato a tutte le edizioni del mondiale. Per l'isola una vetrina internazionale senza precedenti: 3 le dirette tv trasmesse in oltre 90 paesi. Per l'Italia c'è la Rai che trasmetterà su Raisport 5 prove speciali.