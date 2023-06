In migliaia a Cagliari al corteo in difesa della sanità pubblica

In tantissimi questa mattina si sono dati appuntamento a Cagliari provenienti da tutta l'Isola per manifestare contro i tagli e i ritardi dei servizi sanitari in Sardegna. Duemila persone, secondo la questura, sono partite dalle scalinate della basilica di Bonaria e hanno attraversato la città in corteo con cartelli e striscioni a difesa della sanità pubblica in una manifestazione organizzata dal coordinamento dei comitati impegnati da tempo in diverse zone della regione nella difesa della sanità pubblica.