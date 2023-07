Con il furgone cade nel porto a Cagliari, si mette in salvo da solo. Evitato il rischio inquinamento

Forse per una manovra errata ha perso il controllo del furgone che è finito in mare. È successo ieri notte al molo Sant'Efisio del porto di Cagliari.

Il conducente si è messo in salvo da solo, per risalire sulla banchina lo hanno aiutato alcuni pescatori, mentre il veicolo è stato recuperato dai vigili del fuoco del Distaccamento che hanno inviato gli specialisti del nucleo nautico, un autogru e i sommozzatori.

Con l'intervento immediato dei pompieri è stato evitato il rischio di inquinamento.