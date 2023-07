Il sardo Tittia nella storia, vince ancora il Palio

Come lui nessuno prima. Il fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, ha vinto ancora una volta il Palio di Siena. È il suo quinto successo consecutivo, un record nella storia della manifestazione, e il suo decimo in carriera. L'impresa di Tittia ha regalato la vittoria alla contrada della Selva, con il cavallo Violenta da Clodia. Il fantino è stato in testa dall'inizio alla fine con dietro la Torre.

Il successo consolida la leggenda di Tittia nato a Nagold in Germania da padre sardo e madre tedesca, cresciuto in Sardegna dall'età di undici anni e diventato il simbolo della corsa senese. Il soprannome gli sarebbe stato attribuito per la tipica espressione sarda per dire "che freddo" che Atzeni sarebbe stato solito ripetere durante le mattine passate ad allenare i cavalli nelle scuderie toscane. Il rapporto col Palio di Siena per lui iniziò prestissimo: l'esordio appena maggiorenne, venti anni fa.