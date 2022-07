I lavori per la metro leggera impongono slalom agli automobilisti

Zone transennate, ruspe in movimento, scavi in corso. A Cagliari chi si mette al volante non ha vita facile lungo le vie interessate dai lavori per la costruzione della linea 3 della metropolitana leggera. Dopo anni di attesa e un iter tortuoso, ora in poco più di 24 mesi dovrebbe prendere forma un progetto ritenuto cruciale sia dal Comune sia dalla Regione.