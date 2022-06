L'addio alle mascherine preoccupa gli esperti

Via le nuove regole per le mascherine anticovid. Non saranno piu' obbligatorie nei teatri e nei cinema, si va invece verso la proroga dell'obbligo a bordo dei mezzi pubblici.

Un'estate senza restrizioni ma per i medici l'autunno resta un'incognita. Finora il covid si è dimostrato refrattario a ogni previsione: la speranza di sanitari e esperti è di poter contare su vaccini aggiornati per tamponare una eventuale recrudescenza dell'epidemia.

Parla il microbiologo dell'Università di Cagliari Aldo Manzin