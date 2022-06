Tra le opportunità - a Cagliari - quelle proposte dai quattro centri di quartiere. Gite, mostre e giornate al mare in un contesto multiculturale e di inclusione. A costo zero per le famiglie.

Le interviste a Valeria Ligas, coordinatrice della Bottega dei sogni e a Enrica Porcu, animatrice.

Guarda il servizio