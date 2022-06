L'isola dei cavoli a emissioni zero

Svolta verde per l'Area marina protetta nel segno dell'idrogeno. L'isola dei cavoli sarà la prima al mondo ad essere alimentata al cento per cento con energia rinnovabile con tecnologie a emissioni zero.

Nel servizio le interviste a Fabrizio Atzori, Direttore dell'Area marina protetta di Capo Carbonara; Carlo Manconi, Amministratore delegato Startup H2D Energy; Giorgio Cau, docente di Sistemi per l'energia e per l'ambiente, Università di Cagliari.