Acqua, oltre la metà si spreca per le condotte colabrodo

Due milioni di attivo per il bilancio 2021, nessuno contrario ma l'astensione di un socio di peso, Quartu. Qui, lungo le coste problemi di depurazione e a Flumini in cinquemila senz'acqua. Non solo abusivi ma residenti con regolari autorizzazioni. Resta Sassari, però, l'eterna emergenza con quartieri ciclicamente a secco per via dei guasti all'acquedotto gestito da Enas.

Nel servizio l'intervista a Franco Piga, AD di Abbanoa