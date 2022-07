Nieddu e i medici ai ferri corti. Il sindacato ai cittadini: siamo al tracollo, persi 235 camici

L'associazione che rappresenta i dirigenti medici in Sardegna accusa la Giunta di scarsa capacità organizzativa. E lancia l'allarme: entro 5 anni andrà in pensione il 40 per cento della forza lavoro. Il responsabile della sanità regionale ricorda i 100 concorsi banditi: “Sappiamo che il problema è la carenza di specializzati, ma non li posso fabbricare”.