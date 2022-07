Cagliari, al via il raduno ad Asseminello

I 27 convocati dal mister Liverani cominceranno ad allenarsi nella giornata di domani: palestra la mattina, campo nel pomeriggio. Nel gruppo tanti giovani, i neo acquisti Viola tra i primi ad arrivare e Di Pardo e i big con la valigia in mano: Nandez, Rog e Joao Pedro. Rimarrà invece a Cagliari, salvo clamorosi colpi di scena, Leonardo Pavoletti: l'ufficialità ancora non c'è ma il bomber di Livorno è pronto a chiudere la carriera nell'isola prolungando il contratto fino al 2025 e spalmando su tre anni lo stipendio inizialmente biennale.

Novità sono attese a breve anche sul fronte stadio. Dal faccia a faccia tra il presidente Giulini e il sindaco Truzzu è emerso che nei prossimi giorni, forse già in settimana, la società presenterà al comune il progetto definitivo per il nuovo impianto. La scadenza era stata fissata inizialmente per il 30 giugno.