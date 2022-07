Campionati mondiali di atletica in Oregon, i sardi sono 5

La cagliaritana Dalia Kaddari è stata la prima a partire per gli Stati Uniti e già festeggia l'arrivo dell'amico Filippo Tortu. Gareggerà nei 200 metri, punta alla semifinale che si svolgerà il 20 luglio alle 3 del mattino. Stessa gara tra gli uomini per lo sprinter brianzolo di origini tempiesi. Obiettivo la finale del 22 luglio.

Per il sassarese Andrea Agrusti dopo la bella figura nella 50 chilometri di Tokyo ecco la nuova disciplina: la marcia 35 chilometri. Appuntamento domenica 24 alle 15:15 italiane, che per lui vuol dire partire alle 6 del mattino.