L'OMICIDIO NEL CARCERE DI BANCALI. DOMANI IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI ASCOLTERA' GIUSEPPE PISANO, INDAGATO PER LA MORTE DEL COMPAGNO DI CELLA, IL 51ENNE GRAZIANO PIANA.

PER LA DIFESA, IL GIOVANE PRESENTA UN QUADRO PSICHIATRICO COMPROMESSO E POTREBBE NON ESSERE IN GRADO DI RISPONDERE ALLE DOMANDE DEL GIUDICE.