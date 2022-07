Goletta Verde promuove le acque dell'isola

E' piu' che positivo l'esito del monitoraggio scientifico effettuato dai volontari e dai tecnici di Goletta Verde nelle acque della sardegna: Sono infatti solo quattro i punti, sui ventinove analizzati, che hanno rilevato una carica batterica oltre quella consentita dalla legge.

Nello specifico sono risultati inquinati la foce del rio cuggiani a valledoria in localita' san pietro a mare e un punto a mare presso la spiaggia di calamosca . Fortemente inquinati sono invece risultati: La foce corso d'acqua presso via aldo moro ad alghero, in localita' san giovanni e la foce del rio foxi a quartu sant'elena in localita' foxi.

Rvm intervista katiuscia eroe portavoce goletta verde