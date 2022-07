Onuaku alla Dinamo: ''E' un sogno che si realizza''

Basket. Due le notizie per la società dinamo sassari. Quella più a lungo termine è il rinnovo per altri tre anni del rapporto col main sponsor, il banco di sardegna. Un matrimonio che arriverà perciò a compiere i 35 anni. Un rapporto che vede insieme società sportiva e istituto di credito non solo per la squadra maschile, carica di trofei, ma anche per la formazione femminile e la dinamo lab, oltre all'attenzione per i più piccoli.

Ma per i tifosi, la vera novità è la firma del contratto col centro americano chinanu onuaku, 26 enne del maryland.

Sentiamo cosa dice di lui il presidente stefano sardara