Maturità, la supera il 99% degli studenti ammessi

Tutti promossi o quasi, in Sardegna ha superato l'esame di maturità il Il 99 percento degli ammessi alla prova, non si tratta di una sorpresa anche perché oltre l'otto percento degli iscritti alle quinte classi delle superiori in Sardegna è stato direttamente bocciato cioè agli esami non ha partecipato. I dati sono stati comunicati dal ministero dell'istruzione che sul proprio sito ha pubblicato voti e altre statistiche sulla maturità 2022. In Sardegna i diplomati con votazione massima di 100 e lode sono 270, appena il 2,4 percento dei candidati alla maturità, dei quali oltre un quarto ha conseguito un voto compreso tra 71 e 80. A livello nazionale il liceo classico si conferma al primo posto per numero di diplomati con 100 o 100 e lode, votazione conseguita dal 25 percento dei candidati. A seguire liceo europeo e liceo internazionale. In coda istituti professionali e tecnici dove si sono diplomati col massimo dei voti meno dell'otto percento degli ammessi alle prove.