Medici contro Nieddu: "Liste d'attesa e intramoenia, pronti ad andare in Tribunale"

L'associazione medici dirigenti che rappresenta gli ospedalieri scrive all'assessore Nieddu in merito alle limitazioni alle visite intramurarie, volute dalla Regione per affrontare l'emergenza liste d'attesa nel settore pubblico. I camici assicurano: non hanno nulla a che fare con l'attività dei dottori fuori orario di lavoro. Il problema è la carenza di personale. Ma il responsabile della sanità sarda chiarisce: stop solo in caso di irregolarità, dobbiamo far convergere le attese per le visite pubbliche con le attese per quelle a pagamento.