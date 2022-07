Violento incendio alle porte di Quartu

Violento incendio in corso alle porte di Quartu, nei pressi di viale Colombo. In fiamme un canneto e alcune strutture in vetroresina di proprietà di un'azienda che produce e installa piscine. Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco e gli uomini del Corpo Forestale. E' stato necessario anche l'intervento di un mezzo meccanico per ricoprire di sabbia i resti fumanti delle piscine. L'area è stata invasa da un fumo nero e denso. Tre vigili del fuoco sono stati colti da malore, a causa del fumo e delle alte temperature, e sono stati trasportati in ospedale per degli accertamenti. Le loro condizioni non sono preoccupanti. L'incendio si è sviluppato in un'area dal grande interesse naturalistico. A pochi passi dal parco di Molentargius e dagli specchi d'acqua occupati dai fenicotteri e da altre decine di specie protette.