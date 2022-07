Per Lapadula è il giorno della firma

Gianluca Lapadula potrebbe esordire con la maglia del Cagliari in Inghilterra nell'amichevole contro il Leeds di domenica. Difficile vederlo già in campo nell'altra amichevole, quella di mercoledì a Strasburgo. Intanto non si ferma il risiko mercato. Sempre per puntellare l'attacco piace il romeno George Puscas, 26 anni, punta del Reading, squadra che milita nella seconda divisione inglese.