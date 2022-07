Riprese di alta qualità per controllare le ZTL

Nel capoluogo entro la fine dell'estate andrà a regime una rete di telecamere ad alta definizione per dissuadere chi non rispetta le regole delle zone a traffico limitato. Gli occhi digitali sono stati installati in corrispondenza di vari ingressi. Da Piazza Arsenale a via dei Genovesi, da via Lepanto a via Marghinotti. L'investimento del Comune è di 391mila euro.