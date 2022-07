Corsa alla fascia da capitano: in pole position Pavoletti

Il primo gol con la maglia del Cagliari porta la data del 15 ottobre 2017. L'avversario era il Genoa. La modalità, la sua preferita, il colpo di testa. Da allora Leonardo Pavoletti, 33 anni, ha collezionato 141 presenze con la maglia rossoblù. Trentotto i centri in campionato, due quelli in Coppa Italia. Nessun giocatore del Cagliari vanta più anzianità, e dopo l'uscita al "Nespoli" con la fascia al braccio, è lui il principale indiziato per succedere a Joao Pedro nel ruolo di capitano.