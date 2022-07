La coppia Pavoletti-Lapadula fa sognare i tifosi

L'uno scattante e bravo di piede. L'altro fortissimo in elevazione. La coppia Lapadula-Pavoletti potrebbe stupire in questo campionato di B. L'acquisto del torinese naturalizzato peruviano è un tassello importante del mercato del Cagliari. L'operazione era al primo posto nel taccuino di mister Liverani. Ma il d.s. Capozucca prosegue le negoziazioni anche per un altro attaccante, il romeno George Puscas del Reading.