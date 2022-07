Il virus corre, a Cagliari in fila per la quarta dose

In Sardegna si registrano oggi 3087 ulteriori casi confermati di positività al Covid. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9807 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 ( -1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 155 ( + 3 ). 39363 sono i casi di isolamento domiciliare ( + 699 ).

Si registrano 5 decessi: due donne di 66 e 94 anni e un uomo di 89, residenti nella Città metropolitana di Cagliari, una donna di 77 anni e un uomo di 88, residenti rispettivamente nella provincia di Sassari e di Oristano.

All'hub di Cagliari, intanto, tutti in fila per la quarta dose del vaccino anti covid.

