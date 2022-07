Pandemia, Marracini: "Santissima Trinità sicurezza per l'Isola, ora gli ospedali in crisi"

Ultimo giorno da direttore sanitario con il camice bianco per l'ex consigliere regionale, alla guida degli ospedali Marino, Binaghi, Microcitemico, di Is Mirrionis, Isili e Muravera. Durante il saluto ai colleghi ricorda: “Siamo stati al secondo posto in Italia per contenimento del contagio tra il personale”. E dona un quadro del padre alla Asl 8.