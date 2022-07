Altri duemila sardi positivi, stabili i ricoveri

In Sardegna si registrano oggi 2033 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 1836 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9191 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 ( +1 ).I pazienti ricoverati in area medica sono 159 (-3). 34965 sono i casi di isolamento domiciliare (+673). Si registra il decesso di due residenti della provincia di Cagliari

Nel servizio l'intervista a Luigi Mascia, segretario confederazione medici ospedalieri