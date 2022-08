L'allarme per il clima impazzito: a Telti una tromba d'aria

Allerta della Protezione Civile per rischio idrogeologico in mezza Isola



Non solo roghi in questa estate caldissima costellata da allerte della Protezione Civile per i rischi legati alle alte temperature e agli incendi. Ora a preoccupare è anche il rischio idrogeologico a causa di temporali che potrebbero essere anche molto intensi. E poi grandinate improvvise e trombe d'aria.

Tra i segni di un cambiamento del clima in atto che non risparmia la Sardegna, ci sono soprattutto le alte temperature raggiunte dal mare.

Nel servizio le interviste di Antonio Balloi, direttore della Protezione Civile regionale e di Donatella Spano esperta di clima dell'Università di Sassari