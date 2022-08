Mattarella torna ad Alghero

Torna in Sardegna il Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella sceglie Alghero per il secondo anno consecutivo per le sue vacanze estive. L'arrivo all'aeroporto militare della città catalana, dove dovrebbe rimanere fino a domenica 21, è previsto per mercoledì 10 agosto. il capo dello Stato sarà ospitato nella foresteria dell'Aeronautica militare all'interno del parco di Porto Conte. Per lui nel 2021, oltre alle Messe domenicali e di Ferragosto nella cattedrale di Santa Maria, gite in barca nella Baia delle Ninfee, una visita a sorpresa alla Grotta di Nettuno e un saluto alla nave scuola Palinuro che insieme alla Vespucci erano in rada nelle acque dell'area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana. Mattarella aveva anche interrotto momentaneamente le sue vacanze per un sopralluogo in elicottero sulle zone dell'Oristanese colpite dal maxi incendio di fine luglio. Durante le sue ferie, c'era stato inoltre il tempo per un breve incontro istituzionale con il sindaco di Alghero, la prefetta di Sassari e l'amministratore straordinario della Provincia.