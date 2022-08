La morte a 91 anni di Mikhail Gorbaciov. Vi mostriamo il servizio che ritrae l'ex premier e statista in vacanza in Sardegna.

Gorbaciov venne nell'isola varie volte. Nel mese di luglio del 1997 decise di trascorrere alcuni giorni nelle spiagge della Costa Smeralda. Torno' ancora in Sardegna per partecipare a un convegno su temi economici nel settembre del 1998.