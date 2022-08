Presto nuovi medici al Sirai, ma a Iglesias il Pronto soccorso del Cto resta chiuso

La direttrice generale Giuliana Campus ha spiegato che non esistono ancora le condizioni di sicurezza per riaprire il Pronto soccorso del Cto di Iglesias, a causa della mancanza di personale. Sui medici di base, in attesa della chiusura del bando per gli ambulatori vacanti del 2021, la Regione raggiunge un accordo con i sindacati sugli incentivi per le sedi disagiate e "disagiatissime".

