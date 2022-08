Bagno di folla a Golfo Aranci per Loredana Bertè

La musica e le immagini del concerto di Loredana Berté a Golfo Aranci. La regina di rock si è esibita gratuitamente sul lungomare. Ad assistere migliaia di persone arrivate da tutta l'Isola.

Un concerto in cui l'artista ha ripercorso mezzo secolo di carriera, dai successi di questa estate, come “Dark lady”, inserita nel suo ultimo album "Manifesto" da cui prende il nome il tour, fino a “Sei bellissima”, e “La luna bussò”, “Il mare d'inverno e dedicato”, scritta per lei da Ivano Fossati.