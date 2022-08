I rossoblù schierati con il 4-3-2-1 non convincono nei primi 45 minuti che terminano con il vantaggio del Cittadella. Nella ripresa Liverani inserisce Luvumbo per Pereiro e torna al 4-3-3: scelta determinate per compiere la rimonta davanti a quasi 15mila spettatori.

