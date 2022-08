Contagi in calo, ma sette vittime. Il rientro in classe senza mascherina

In Sardegna si registrano oggi 848 ulteriori casi confermati di positività al COVID. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4550 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( dato invariato rispetto a ieri ). I ricoverati in area medica sono 163 ( - 5 ). 24968 sono i casi di isolamento domiciliare ( - 1682 ). Si registrano 7 decessi: tre donne di 71, 76 e 84 anni, quattro uomini di 61, 64, 78 e 88, residenti nella provincia di Sassari.

Intanto, sono state rese note le prime linee guida in vista del ritorno a scuola. Restano le finestre aperte, spariscono mascherine e didattica a distanza.

Nel servizio le interviste a Peppino Loddo (dirigente dell'Ambito scolastico di Cagliari) e a Nicoletta Puggioni (Associazione nazionale presidi).