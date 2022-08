Sulle strade isolane traffico più intenso in vista del fine settimana, con il picco previsto per Ferragosto. Aumentano anche i controlli della polizia stradale: nel Cagliaritano saranno impegnate circa quaranta pattuglie. Non solo nelle ore diurne.

Nel servizio le raccomandazioni e i consigli di Raffaele Angioni, dirigente della sezione Polizia stradale Cagliari.