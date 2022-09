Gli infermieri incrociano le braccia: chiedono dignità per operatori e pazienti

E' scattata la mobilitazione tra gli infermieri dell'Arnas Brotzu aderenti ai sindacati Nursing Up, Usb Nursind, Fsi e Cisna. Ventiquattro ore di sciopero per denunciare la carenza di organico. Secondo i sindacati ci sono circa 300 posti in meno, altrettanti ne servirebbero come operatori socio sanitari. <Ci sono turni interi senza oss>, denuncia Diego Murracino di Nursing Up. <Con un aggravio di compiti per gli infermieri costretti a svolgere mansioni che non competono loro>. I sindacati denunciano anche un aumento costante delle ore di straordinario che, ad oggi, non vengono recuperate o pagate. Oltre a contratti di rinnovo per periodi brevi, persino di un mese.

Se l'azienda non manifesterà la volontà di risolvere le criticità, sarà proclamato un altro sciopero ma di 48 ore.