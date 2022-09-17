RaiNews Sardegna
Festival e rassegne
The Baradili Festival

Incontri e laboratori contro lo spopolamento

Dal 2 ottobre quattro giorni di eventi per animare il centro più piccolo della Sardegna

Roberta Mocco


QUATTRO APPUNTAMENTI PER ANIMARE LE STRADE DEL PAESE PIù PICCOLO DELLA SARDEGNA CON INCONTRI, ESPERIENZE GASTRONOMICHE E MOMENTI DI LABORATORIO PER COMBATTERE LO SPOPOLAMENTO E RAFFORZARE IL CONCETTO DI SOSTENIBILITà

MARIANNA 28

SI PARTE DOMENICA DUE OTTOBRE CON LA LECTIO MAGISTRALIS DEL PROFESSOR STEFANO MANCUSO, SCIENZIATO E DIVULGATORE SCIENTIFICO DI PRESTIGIO INTERNAZIONALE CON I SUOI STUDI SULLE PIANTE: CREATURE INTELLIGENTI E SENSIBILI CAPACI DI SCEGLIERE, IMPARARE E RICORDARE. PER L'OCCASIONE MANCUSO RICEVERà LA CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE DI BARADILI