The Baradili Festival
Incontri e laboratori contro lo spopolamento
Dal 2 ottobre quattro giorni di eventi per animare il centro più piccolo della Sardegna
QUATTRO APPUNTAMENTI PER ANIMARE LE STRADE DEL PAESE PIù PICCOLO DELLA SARDEGNA CON INCONTRI, ESPERIENZE GASTRONOMICHE E MOMENTI DI LABORATORIO PER COMBATTERE LO SPOPOLAMENTO E RAFFORZARE IL CONCETTO DI SOSTENIBILITà
MARIANNA 28
SI PARTE DOMENICA DUE OTTOBRE CON LA LECTIO MAGISTRALIS DEL PROFESSOR STEFANO MANCUSO, SCIENZIATO E DIVULGATORE SCIENTIFICO DI PRESTIGIO INTERNAZIONALE CON I SUOI STUDI SULLE PIANTE: CREATURE INTELLIGENTI E SENSIBILI CAPACI DI SCEGLIERE, IMPARARE E RICORDARE. PER L'OCCASIONE MANCUSO RICEVERà LA CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE DI BARADILI