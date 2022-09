Prima vittoria per la Torres, l'Olbia pareggia in casa

Padroni del campo in un primo tempo gestito alla perfezione, con il doppio vantaggio firmato prima da Ruocco, poi da Masala, autore di uno splendido gol in semi rovesciata.

Bottino pieno per la Torres che in trasferta contro la Recanatese e alla quinta gara di campionato si sblocca, conquistando così il primo successo della stagione.

Una vittoria che dà morale, il commento dell'allenatore Greco soddisfatto dell'ottima prestazione dei suoi ragazzi che fino alla fine hanno difeso il risultato.

Tre punti utilissimi anche per smuovere la classifica che al momento vede i rossoblù a quota 5, come l'Olbia che ieri davanti al pubblico del Bruno Nespoli si è dovuta invece accontentare di un pareggio, tutto sommato positivo considerando il valore del Siena, vicecapolista del girone.

Una gara questa senza reti e senza emozioni, con i galluresi che hanno faticato ad andare a rete ma che comunque sono stati capaci di non subire.

Un punto meritato ma possiamo far meglio, ha sottolineato il tecnico Occhiuzzi già pronto a preparare la prossima sfida fuori casa contro la Fermana.

Per la Torres invece impegno casalingo, al Vanni Sanna domenica prossima arriverà la Vis Pesaro.