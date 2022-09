Lo spettacolo della vela internazionale

Lo spettacolo della grande vela in Costa Smeralda. Si è conclusa la Maxi Yacht Rolex Cup organizzata dallo Yacht club di Porto Cervo. Il forte vento di maestrale, con raffiche di 30 nodi, ha costretto il comitato di regata ad annullare l'ultima sfida e congelare così la classifica. vittoria nella J Class di Sveva, seguita nell'ordine da Ranger e Velsheda. Tra i Supermaxi lo Swan 115 Shamanna si è imposto davanti a tutti. Nella classe Maxi, la più numerosa con 13 yacht, Highland Fling XI è risultato vincitore davanti al Wallycento Galateia e al Wally 93 Bullitt.

Due equipaggi di nazionalità britannica si sono presentati sul campo di regata con la bandiera listata a lutto e subito dopo la partenza della gara si sono ritirati per rispetto della loro monarca e della casa reale.

Neanche il tempo di rifiatare perché settembre si conferma il mese delle grandi regate: da oggi e fino al 18 settembre sono infatti in programma le regate della Rolex Swan Cup, con oltre 90 yacht del cantiere finlandese presenti a Porto Cervo.