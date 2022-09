Nel 1961 la visita della Regina a Cagliari

La regina Elisabetta II visitò la Sardegna il 24 aprile del 1961, nell'ambito di un lungo viaggio attraverso diverse località italiane. Dopo l'atterraggio all'aeroporto di Decimomannu, arrivò in automobile a Cagliari, dove fu accolta dalla folla in festa. A riceverla, tra gli altri, l'allora presidente della Regione Efisio Corrias. In via Roma venne issato uno striscione che fu criticato anche dai giornali inglesi per un errore: "welcome in Sardinia" anziché il corretto "welcome to Sardinia". A Cagliari Elisabetta incontrò la regina madre impegnata in una crociera nel Mediterraneo. Entrambe ripartiranno dall'isola a bordo del panfilo reale Britannia.